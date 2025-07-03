سلام ناقش مع جابر والبساط وسعيد زيارة الأخير إلى واشنطن وملف الفجوة المالية واستقبل موسى

اجتمع رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في السّراي الحكومي، مع وزير الماليّة ياسين جابر، وزير الاقتصاد والتّجارة عامر البساط، وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد.

وخُصّص الاجتماع لمناقشة زيارة سعيّد إلى واشنطن، والاجتماعات الّتي عقدها مع ​صندوق النقد الدولي​. وكذلك تمّ استكمال البحث في ملف الفجوة الماليّة، وسبل التّعامل معها ضمن إطار السّياسات الإصلاحيّة الّتي تعمل الحكومة على دفعها قدمًا، بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة.

من جهة ثانية، استقبل سلام في السّراي الحكومي، السّفير المصري في لبنان ​علاء موسى​. وتناول البحث المستجدّات الرّاهنة، بالإضافة إلى العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، والتّحضيرات الجارية لعقد اللّجنة العليا المشتركة اللّبنانيّة- المصريّة.