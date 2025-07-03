الحوثي: الحظر على الملاحة الإسرائيلية مستمر وناجح بشكل تام

أكد قائد حركة "​أنصار الله​"، ​اليمن​ية عبدالملك بدرالدين ​الحوثي​، أن "الحظر على الملاحة الإسرائيلية مستمر وناجح بشكل تام"، لافتاً الى أن "عنوان تغيير الشرق الأوسط هو لصالح العدو الإسرائيلي لفرض سيطرته على المنطقة وتثبيت معادلة الاستباحة على شعوب الأمة".

ولفت الحوثي، الى أن "العدو الإسرائيلي لو تمكن من حسم معركته في غزة ومن التصفية الكاملة للقضية الفلسطينية لكانت الخطوة التالية على البلدان الأخرى".

وأكد أن "الاعتداءات الصهيونية متواصلة على لبنان، والتوغلات داخل الأراضي اللبنانية من أخطر أنواع الانتهاكات للاتفاقط، مضيفاً "ما يفعله العدو في سوريا يأتي في إطار أطماعه ومخططاته الإجرامية دون أي مبرر، لأن سوريا ليست ضمن الجبهات المعادية له".

وقال "يفترض بالأنظمة العربية والإسلامية أن تتقدم بخطوات عملية كبيرة في المقاطعة الكاملة للعدو سياسيا واقتصاديا، ونحن نفذنا خلال أسبوع عمليات بـ10 صواريخ وطائرات مسيرة ضد أهداف للعدو في يافا وبئر السبع وعسقلان وأم الرشراش".

وتابع الحوثي "اليهود الصهاينة يهتفون بالموت للعرب منذ بداية اغتصابهم لفلسطين المحتلة وتربيتهم تقوم على الإجرام والحقد، ومن يقف الموقف الجهادي المتكامل فهو يقف الموقف الضروري والواعي والحكيم لحماية نفسه من عدو يشكل خطورة عليه".