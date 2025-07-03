ميناسيان عرض مع وزير العدل تحديات تواجه المؤسسات القضائية

استقبل بطريرك كيليكيا للأرمن الكاثوليك الكاثوليكوس روفائيل بيدروس الحادي والعشرين ميناسيان في مقر البطريركيّة في الأشرفية، وزير العدل عادل نصّار، وتم التطرّق إلى عدد من الشّؤون الوطنيّة الرّاهنة في لبنان، والتحدّيات الّتي تواجه المؤسّسات القضائيّة في هذه المرحلة الدّقيقة.

وشدّد ميناسيان على "أهميّة تعزيز العدالة ورفع شأن القضاء"، مؤكّدًا "ضرورة أن تعطى كل قضيّة حقّها في الدفاع، متى كانت محقّة، بعيدًا من الضغوط والتجاذبات، لأن العدالة تبقى حجر الزاوية في بناء دولة القانون وضمان كرامة الإنسان".