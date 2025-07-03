سامي الجميل بحث مع نجاة صليبا في ملفات بيئية واقتراح قانون معالجة النفايات الصلبة

التقى رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب سامي الجميل، النّائبة نجاة عون صليبا، وتمّ البحث في عدد من الملفّات البيئيّة، في حضور رئيسة جهاز التّشريع والسّياسات العامّة في الحزب لارا سعادة ورشاد رافع.
وقد عرضت صليبا على الجميّل، اقتراح قانون يتعلّق بمعالجة النفايات الصلبة. وتمّت مناقشة بعض تفاصيله، وقد وعد الجميّل بدراسته من الجوانب كافّة وإعطاء الرّدّ المناسب.
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