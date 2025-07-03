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وفد "محلية النواب" يشارك فى افتتاح سوق اليوم الواحد بشرم الشيخ

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وفد "محلية النواب" يشارك فى افتتاح سوق اليوم الواحد بشرم الشيخ

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود حسين

الخميس، 03 يوليو 2025 05:26 م

شارك وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، فى افتتاح اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، سوق اليوم الواحد داخل حى النور السكنى فى مدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك ضمن فعاليات الجولة التفقدية التى يقوم بها الوفد البرلمانى، بمحافظة جنوب سيناء، لتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية والوقوف على احتياجات المحافظة.

وقام ممثل وزارة التموين فى محافظة جنوب سيناء، بكشف تفاصيل المبادرة التى تنظمها وتشرف عليها وزارة التموين والتجارة الداخلية: نحرص على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة تلبى احتياجات جميع الشرائح.
وردا على تساؤلات النواب، بشأن توافر السلع، أكد ممثل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء، أن هناك توافر لجميع السلع وبأسعار مخفضة.

وتفقد الوفد البرلمانى برفقة المحافظ خالد مبارك، جميع المعروضات فى مبادرة اليوم الواحد، للتأكد من توافر السلع، وكذلك للتعرف على حجم الخصومات فى السلع المتاحة.

ويضم الوفد البرلمانى، المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والوكيلين محمد الحسينى، ومحمد وفيق، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعى، خالد أبو نحول، محمود البرعى، رحاب الغول، إيمان الألفى، وسامية توفيق.

كما يرافق الوفد البرلمانى، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، وجيفارا الجافى، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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