شكرا لقرائتكم خبر عن النائب تيسير مطر: اجتماع القوى السياسية يمهد لإعلان قائمة وطنية موحدة لانتخابات الشيوخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن الاجتماع التنسيقي الذي تعقده اليوم القوى السياسية المنضوية تحت "القائمة الوطنية من أجل مصر" يأتي في توقيت بالغ الأهمية، ويمهد لإعلان قائمة وطنية موحدة تخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة الشهر المقبل.

وأضاف "مطر" في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذا التحرك يعكس حرص الأحزاب على توحيد الصف الوطني، وتعزيز المشهد السياسي بوجود قائمة قوية تضم مختلف التيارات، وتعبّر عن التنوع الحزبي في مصر، بما يرسخ مبدأ التعددية الحقيقية ويعزز دور مجلس الشيوخ في دعم الدولة المصرية ومؤسساتها.

وأكد أن جميع الأحزاب والقوى السياسية حريصة على أن تكون اختياراتها في القائمة الوطنية مبنية على معايير واضحة، في مقدمتها الكفاءة، والقدرة على التواصل مع المواطنين، وسجل الخدمة العامة، والقدرة على دعم جهود الدولة في ملفات التنمية والتشريع.

وأشار إلى أن التنسيق الجاري يعكس وعيًا سياسيًا ومسؤولية وطنية من مختلف القوى الحزبية، مشددًا على أن انتخابات مجلس الشيوخ تمثل فرصة لتعزيز التوازن البرلماني، وتمكين الكفاءات من المشاركة الفعالة في صياغة السياسات العامة، ومساندة السلطة التنفيذية في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.

ونووه تيسير مطر إلى أن القائمة الوطنية تسعى لتقديم وجوه قادرة على أداء دورها الرقابي والتشريعي بمهنية ووعي، بما يلبّي تطلعات المواطنين ويخدم المصلحة الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.