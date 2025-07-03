شكرا لقرائتكم خبر عن العربية لحقوق الإنسان تشارك جلسة اعتماد نتائج استعراض مصر والعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع فريق المنظمة العربية لحقوق الإنسان المشارك في فعاليات الدورة 59 لمجلس حقوق الإنسان بقصر الأمم المتحدة في جنيف، وقائع جلسة اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان لكل من جمهورية مصر والعراق التي جرت نهار اليوم الأربعاء 2 يوليو الجاري.



وافقت مصر على 281 توصية (كليا وجزئيا) من بين 343 توصية تلقتها خلال جلسة الاستعراض في يناير الماضي، وأخذت علما بنحو 62 توصية.

فيما وافقت العراق على 181 من إجمالي 263 توصية، وأخذت علما بعدد 9توصيات.



يضم الوفد علاء شلبي رئيس المنظمة "مصر"، وعصام يونس نائب رئيس المنظمة "فلسطين"، و ضياء الشمري رئيس فرع المنظمة في وسط أوروبا "العراق"، و عصام شيحة عضو مجلس الأمناء "مصر"، و عمر المسالمة أمين عام فرع المنظمة في شمال أوروبا "سوريا"، وأ. محمد راضي المدير التنفيذي، وإسلام أبو العينين مدير البرامج.



ويتابع فريق المنظمة نقاشات مجلس حقوق الإنسان حول الأوضاع في أراضي فلسطين المحتلة تحت البند "7" اليوم الخميس 3 يوليو الجاري.



وكانت المنظمة قد عقدت فعالية بقصر الأمم المتحدة يوم أمس الثلاثاء 1 يوليو الجاري على هامش فعاليات الدورة 59، تناولت خلالها نتائج أنشطة البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة والذين يتلقون الرعاية الطبية في المستشفيات المصرية، خلال ثلاث جولات من فبراير 2024 وحتى مايو 2025.