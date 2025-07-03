حريق غابات يجتاح جزيرة كريت في اليونان

ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون في اليونان اليوم الخميس إن مئات من أفراد فرق الإطفاء يكافحون حريقا أتى على مساحات شاسعة من الغابات وبساتين الزيتون في جزيرة كريت وأجبر أكثر من ألف من السكان على إخلاء المنطقة.

وانتشر ما لا يقل عن 230 فردا من فرق الإطفاء و46 سيارة إطفاء وطائرة هليكوبتر لاحتواء الحريق الذي اندلع قبل يوم قرب بلدة إيرابيترا على الساحل الجنوبي الشرقي لأكبر جزيرة في اليونان.

وقالت فرق الإطفاء ومسؤولون محليون إن الحريق الذي أججته الرياح العاتية وصل إلى منازل وفنادق. وأفادت وسائل إعلام محلية بتضرر بعض المنازل دون وقوع إصابات.

وأعلنت السلطات إجلاء عشرات السكان والسياح ونقلهم إلى ملجأ مؤقت في ملعب في إيرابيترا وغادر بعضهم جزيرة كريت بالقوارب.

وأظهرت لقطات بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون (إي.آر.تي) طائرة إطفاء حرائق وهي تحلق فوق منطقة يغلفها دخان رمادي كثيف.

وامتد الحريق سريعا بسبب الرياح القوية منذ أمس الأربعاء.وقالت السلطات إنه تم إرسال رجال إطفاء إضافيين من عدة مناطق باليونان لتعزيز قوات مكافحة الحرائق المحلية، بهدف السيطرة على الحريق.