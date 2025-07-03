انتخاب حسن دبوق رئيسًا لاتحاد بلديات قضاء صور وعادل سعد نائبًا له

جرى في مقرّ ​اتحاد بلديات قضاء صور​، انتخاب ​حسن دبوق​ رئيسًا للاتحاد وعادل سعد نائبًا له بالتّزكية وبعد توافق بين رؤساء البلديّات الأعضاء في الاتحاد، وذلك بحضور 54 رئيس بلديّة من أصل 55 منتسبين للاتحاد، وتحت إشراف قائمقام صور محمد جفال.

وأكّد دبوق في كلمة له، "أهميّة تعزيز التّعاون بين البلديات، والعمل بروح الفريق الواحد لمواجهة التحدّيات وتحقيق تطلّعات المواطنين"، مشدّدًا على "أنّنا نعاهد أهلنا في قضاء صور أن نكون على قدر المسؤوليّة، وأن نستمر في خدمة منطقتنا بكل طاقاتنا وإمكاناتنا، بالتّعاون مع جميع الفعاليّات الرّسميّة والأهليّة".