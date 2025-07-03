بلدية زحلة: لضرورة الانتباه عند استخدام المفرقعات النارية حرصًا على السلامة العامة

أشارت بلدية ​زحلة​- معلقة وتعنايل، في بيان، إلى أنّه "حرصًا على السلامة العامة، وتفاديًا لنشوب الحرائق، وصونًا لراحة المواطنين، تلفت بلدية زحلة- معلقة وتعنايل عناية الجميع إلى ضرورة الانتباه عند استخدام المفرقعات النارية، لا سيّما في الأحياء السكنية، والمناطق القريبة من الأحراج والأماكن الحسّاسة".

وذكّرت البلدية بأنّ "استعمال المفرقعات يعرّض السلامة العامة للخطر، يسبّب الإزعاج، وقد يؤدي إلى اندلاع حرائق يصعب السيطرة عليها، خصوصًا في ظلّ الظروف المناخية الحارة".

وأملت من الأهالي "التعاون والتبليغ عن أيّ مخالفة، حفاظًا على مدينتنا وسلامة أهلها".