حبيب زار الخطيب: قروض مصرف الإسكان تغطي كل الأراضي اللبنانية من دون استثناء

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام ل​مصرف الإسكان​ أنطوان حبيب، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلىالعلامة الشيخ علي الخطيب في مقرّ المجلس في الحازمية، وجرى عرض لنشاط المصرف ومشاريعه.

واشار حبيب بعد اللقاء الى اننا "قمنا اليوم بزيارة الشيخ الخطيب لإطلاعه على نشاط مصرف الإسكان ومستجداته لا سيما رفع سقف القرض الواحد من 50 ألف دولار إلى 100 ألف دولار".

ولفت الى أننا "اكدنا للخطيب ان قروض مصرف الإسكان المخصّصة للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، تغطي كل الأراضي اللبنانية من دون أن تستثني إطلاقاً أي لبناني عن الآخر، سوى ان يتمتع بالشروط التقنية المنصوص عنها في العقد".