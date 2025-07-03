اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين أن "قرار الولايات المتحدة وقف تسليم ​أوكرانيا​ بعض الأسلحة، هو رسالة واضحة بضرورة زيادة الاتحاد الأوروبي دعمه لكييف". وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحافي لمناسبة تولي الدنمارك الرئاسة الدورية للتكتل القاري "هذا مؤشر واضح أو رسالة واضحة تدعونا لتعزيز دعمنا، أي زيادة قدراتنا الدفاعية الأوروبية، ليس فقط على مستوى الاتحاد الأوروبي، لكن أيضا على مستوى القارة".

كانت هذه تفاصيل خبر فون دير لايين: وقف تسليم أسلحة أميركية لأوكرانيا رسالة واضحة بضرورة زيادة الدعم الأوروبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.