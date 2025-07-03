شكرا لقرائتكم خبر عن قانون الإيجار القديم.. الحكومة تكشف خريطة متكاملة للوحدات السكنية البديلة والان مع تفاصيل الخبر

لضمان الاستقرار السكني وحماية الفئات المتأثرة من تطبيق قانون الإيجار القديم، كشف وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية شريف الشربيني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب عن خريطة متكاملة للوحدات السكنية البديلة، والتي تم تنفيذها أو التخطيط لها في عدد من المدن الجديدة والمحافظات الكبرى.

وتأتي هذه الخطة كجزء من جهود الدولة لتوفير بدائل سكنية آمنة ومجهزة بالكامل، للمواطنين المتضررين من انتهاء العلاقة الإيجارية، مع التركيز على العدالة الاجتماعية وضمان عدم تشريد أي أسرة، وذلك من خلال مشروعات سكنية تمتد في ربوع الجمهورية، تشمل مناطق مثل القاهرة، الإسكندرية، الإسماعيلية، والمنصورة الجديدة وغيرها.

وتعكس هذه الخريطة التزام الحكومة بتوفير سكن لائق في مناطق كاملة المرافق، مع استعداد تام للتوسع في البناء وفقا للاحتياج الفعلي.



وفي هذا الصدد، نستعرض في نقاط بيان وزارة الإسكان أمام مجلس النواب:

1 - إجمالي الوحدات السكنية البديلة

238,109 ألف وحدة سكنية

110,082 ألف وحدة نفذتها هيئة المجتمعات العمرانية

128,027 وحدة نفذتها جهات أخرى بأنماط مختلفه (منخفض ، متوسط، فوق متوسط، فاخر)

2- جميع الوحدات في مناطق مأهوله بالسكان وشامله جميع المرافق

3- التوزيع الجغرافي للمشروعات

- المدن الجديدة : العبور- السلام - السويس الجديدة - القاهرة الجديدة - المنصورة الجديدة - وغيرها من مدن هيئة المجتمعات خاصة في مشروع "ديارنا"

- المحافظات:

الإسماعيلية الجديدة: 12,720 وحدة

مشروع "أهالينا”بجسر السويس: 304 وحدات

مشروع سكن أهل مصر - السلام: 25.684 ألف وحدة سكنية.

بشائر الخير 2 و3 و5 بالإسكندرية: 3,000 وحدة

إجمالي الوحدات في المحافظات: 128,000 وحدة

إجمالي الوحدات في المدن الجديدة: 110,000 وحدة



4- خطة التوسع المستقبلي

أراض مخصصة للبناء تم رصدها من خلال وزارة الاسكان:

أكثر من 2200 فدان تم تحديدها لإنشاء وحدات بديلة جاهزة للبناء حال الحاجة لوحدات إضافية.

البناء سيكون في المدن الجديدة أو على أراضي حددتها وزارة التنمية المحلية