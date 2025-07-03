شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء: استقبلنا 2.5 مليون سائح فى النصف الأول من 2025 والان مع تفاصيل الخبر

استعرض اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء، وذلك خلال لقاء مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بديوان عام المحافظة، والذي بدأ اليوم الخميس زيارة ميدانية للمحافظة تستمر حتى يوم السبت المقبل، وبحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال اللواء خالد مبارك، إنه سعيد بزيارة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمحافظة جنوب سيناء، والتي تأتي في إطار التعاون والتنسيق وتضافر الجهود لتحقيق مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف أن اللجنة تزور المحافظة اليوم 3 يوليو وهو يوم مميز جدا في تاريخ مصر، وبالتزامن مع احتفال مصر بالذكري الثانية عشرة لثورة 30 يونيو وهى ثورة شعب وستظل لحظة خالدة وفارقة في تاريخ مصر، وكانت نواة لبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار إلى أن مصر دولة قبل التاريخ وذات حضارة عظيمة ولها مكانة كبيرة جداً على مستوى العالم، وفي ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة بكافة مؤسساتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، استطاعت الدولة المصرية الصمود والثبات في ظل التحديات التي تواجهها رغم الأحداث والظروف والأزمات في المنطقة.

واستعرض المحافظ استراتيجية التنمية الشاملة لمحافظة جنوب سيناء والمشروعات التي تشهدها، وقال إن المحافظة تقع على حدود ساخنة وهناك تحديات كبيرة، ولذلك يتم العمل على استراتيجية تحقق الاستدامة وتشجع التنمية، وتم عرض هذه الاستراتيجية على رئيس الجمهورية واعتمد هذه الاستراتيجية، لافتاً إلى أهمية العمل وفق خطة محددة.

وقال إن مشروع التجلي الأعظم من أهم المشروعات، وصدق عليه رئيس الجمهورية في 2021، وتم الانتهاء من كل شيء ويقف الأمر على مؤتمر دولي عالمي للاعلان عن التفاصيل، وأشار المحافظ إلى أن مشروع التجلي الأعظم يُعد واحداً من أبرز مشروعات التطوير السياحي في مصر، ويهدف إلى تحويل مدينة سانت كاترين إلى وجهة سياحية عالمية متميزة، خاصة في مجالات السياحة الدينية، البيئية، التراثية، والتاريخية.

وتابع: مسئوليتنا تعزيز التصنيف الدولي للمنطقة بتنفيذ استراتيجية كاملة وخطة استثمار بمعايير دولية، فمعركة السلاح انتهت والمعركة حاليا هى معركة التعمير والتنمية والبناء، واستراتيجية المحافظة تستهدف جعل جنوب سيناء نموذجاً دوليا وعاصمة للتنمية المستدامة، ومحاورها تشمل مراجعة موقف مشروعات التطوير، وتحديد الأولويات ورفع مستوى الخدمات، كما تشمل الدخل الاقتصادي وآليات تنمية الموارد والاستدامة، والتوازن في تنمية المحافظة، مشيرا إلى أن السياحة من أهم مقومات التنمية في المحافظة، وتم رفع المستوى السياحي في المحافظة بنسبة 20% تقريبا، وتم تشجيع المنشآت السياحية وهناك تواصل مع المستثمرين، وتم وضع استراتيجية عامة للسياحة للمستثمرين والمدن، وأكد على أهمية استدامة النظافة داخل المحافظة.



وتابع: زاد إجمالي عدد السائحين بنسبة 15% من عام 2024، عن مثيلتها في عام 2023، وإجمالي عدد السائحين في الستة أشهر الأولى من عام 2025 يمثل 83% من إجمالي عدد السائحين في 2023، حيث بلغ عدد السائحين في النصف الأول من 2025 2,516 مليون سائح، وكان عدد السائحين في 2024 يبلغ 3 ملايين و490 ألف و750 سائح، وكانت في 2023 عدد 3 ملايين و25 ألف سائح، موضحاً أن أهم الدول من حيث عدد الوصول هى (روسيا الاتحادية، إيطاليا، بريطانيا، ألمانيا، أوكرانيا، دول الخليج).

ولفت إلى أن محافظة جنوب سيناء فيها حوالي 16 ألف غرفة فندقية مغلقة خاصة في طابا ونويبع،وهذه الغرف يجب رفع كفاءتها وتشغيلها والاستفادة منها لتشجيع السياحة وزيادة أعداد السياحة الوافدة.

وأشار إلى أنه تم تقسيم المحافظة إلى قطاعات، حيث يوجد 9 مدن يتم الاهتمام بها بنفس القدر والأهمية والرؤية في الاستراتيجية أن يتم تحقيق مصلحة الوطن والمواطن، وتحليل احتياجات المواطنين في كل منطقة ومقومات كل منطقة، وتابع قائلا: دخلنا العام الحالي الدخل القومي للدولة من 8 إلى 12 مليار جنيه، مضيفا أن الاستراتيجية تشمل أيضاً حوكمة الإدارة في المحافظة.



وأوضح أنه تم تقسيم المحافظة في الاستراتيجية إلى 5 قطاعات تنموية، تشمل قطاع شرم الشيخ - دهب "مركز سياحي عالمي"، وقطاع أبو زنيمة وأبو رديس "مركز تعديني صناعي"، وقطاع الطور ـ سانت كاترين "مركز التراث العالمي" حيث تعزيز السياحة الدينية والثقافية، وقطاع نويبع ـ طابا "مركز تجاري لوجيسيتي"، قطاع رأس سدر "البوابة الداخلية للمحافظة ومركز للسياحة الداخلية".

وذكر أنه تم افتتاح مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء بتكلفة 1.4 مليار جنيه، كما استعرض مبارك، مشروعات البنية التحتية، ومنها (توصيل شبكة الكهرباء) بتكلفة 815 مليون جنيه، ولا يوجد أي مشكلات تخص الكهرباء، وفي التعليم من خلال إنشاء وتطوير مدارس.

كما استعرض مشروعات الخطة الاستثمارية لعام 2025/2024، بتكلفة 850 مليون جنيه، موضحاً أن جنوب سيناء هى المحافظة الرابعة في الترتيب في الخطة الاستثمارية.

وعرض المحافظ خلال الاجتماع طلبات تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة، حيث هناك 6862 طلب مقدم، و99.11% معدل الإنجاز للمدن، وإجمالي المتحصلات 24 مليون و437 ألف جنيه، كما استعرض موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء وتشمل تلقي 2847 طلب، و482 حالة تعدي على أملاك الدولة، وإجمالي المتحصلات 28 مليون جنيه.

واستعرض أيضاً عدد طلبات المحال العامة والمتحصلات على مستوى المحافظة، حيث تم تلقي 2104 طلب، منها 36% ترخيص مؤقت و5% رخصة دائمة، وإجمالي المتحصلات 24 مليون و508 ألف جنيه.

من جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه يتشرف بزيارة اللجنة لمحافظة جنوب سيناء لتفقد والاطلاع على المجهودات المبذولة في المحافظة والمشروعات التنموية والخدمية والبنية التحتية، وإبراز هذه المشروعات، والتعرف على احتياجات المحافظة.

وتابع: هذه الزيارات لا أعتبرها ممارسة رقابية بقدر ما تستهدف الوقوف على ما يجري في المحافظة من مشروعات خدمية وتنموية، والتعرف على جهود وأداء القطاعات والأجهزة التنفيذية المختلفة داخل المحافظة ومحاولة الوقوف على أى مشكلات أو تشابكات ليتم وضع الحلول المناسبة، ونكون سعداء عندما نجد إنجازات بنسبة 70 أو 80 أو 90% ونسبة 10 إلى 20% مشكلات ندرس حلولها وآليات التعامل معها.

وأكد أهمية تعظيم الاستفادة من مقومات المحافظة، واستكمال بنية الاستثمار المستدام، وتعزيز التنافسية الدولية للمحافظة،وتشجيع الاستثمار، وتنشيط السياحة، وقال المحافظة تجذب وتستقبل 4 ملايين سائح سنوياً،

وأشار السجيني، إلى أن اللجنة سعيدة ببرنامج وجدول الزيارة، وطلب أن يتم إضافة زيارة مصنع تدوير المخلفات بالمحافظة.

يرأس الوفد البرلماني، المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ويضم الوفد النائبين محمد الحسيني، ومحمد وفيق، وكيلي اللجنة، والنائب عمرو درويش، أمين سر اللجنة، والنواب: درويش مرعي، خالد أبو نحول، محمود البرعي، رحاب الغول، إيمان الألفي، وسامية توفيق.

كما يرافق الوفد البرلماني، نواب جنوب سيناء، سيد عوض، حميد أبو بريك، جيفارا الجافي، ومن أمانة اللجنة أحمد حشيش، ومحمد شعبان.