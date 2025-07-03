خلف زار عوده: الدولة القادرة الحاضنة العادلة هي الإطار الحقوقي الذي يأمن له كل مواطن

استقبل متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران ​الياس عوده​، لنائب ​ملحم خلف​ الذي قال بعد الزيارة: "الحضور إلى هذا الصرح الديني والوطني الذي يلتقي فيه كل هموم الوطن والهموم اليومية من خلال شخص سيدنا الياس هو أمر طبيعي".

وأضاف "أن أكون هنا هو لمشاركة سيدنا بكل ما يحيط بالوطن اليوم من مخاطر لاسيما بلعبة أمم إلى هذا الحد كبيرة خاصة أننا أمام لعبة الأمم التي تفضي وتنتّج نوعاً من المخاطر التي تطال ليس فقط الظرف الذي نمر به إنما تطال أمورا مثل دور الأوطان في المنطقة أو حتى قد تطال لا سمح الله الحدود، بتغيير حدود الأوطان".

وقال "تكلمنا بشكل أساسي عن الخطر الذي قد يطال العيش معا وهذا العيش معا هو ما يجب الحفاظ عليه. حتى نتمكن من المحافظة عليه يجب أن نكون متضامنين ومتكاتفين بشكل أن ليس من يُصاب اليوم عليه أن يتضامن مع نفسه، بل بالقدر الذي يكون فيه الآخر موجوع هو بحاجة إلى طمأنة من قِبل الآخرين لمواكبة هذا الألم وهذه المعاناة خاصة ما شهدناه في مجزرة كنيسة مار الياس في دمشق وهذا أمر يؤكد تمسّكنا بالعيش معاً داخل هذا المشرق الذي له تاريخ أساسي في الحضارة وفي العيش معاً وهذا الكنز يجب الحفاظ عليه".

ولفت خلف إلى أنّ "الدور والهدف الذي علينا جميعاً أن نعمل له إنما يجب أن يكون من ضمن إطار قيام كيان الدول لأن الدولة القادرة الحاضنة العادلة هي الإطار الحقوقي الذي يأمن له كل مواطن. لذلك علينا أن نعمل لقيام الدولة وخارج هذه الدولة القادرة والعادلة التي علينا جميعاً أن نبنيها لا إمكانية لخلاص العيش معاً إنما قد نكون في اتجاه الانتحار فرادةً وهذا انتحار أيضاً جماعةً".

إلى ذلك، استقبل عوده النائب السابق فارس سعيد مع وفد من لقاء "سيدة الجبل".