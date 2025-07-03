"النشرة": العثور على جثة مواطن قرب منزله في الصرفند

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن العثور على جثة مواطن قرب منزله في ​الصرفند​. هذا، وحضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان من أجل التحقيق في أسباب الوفاة.

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