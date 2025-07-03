لجنة التربية أحالت اقتراحي قانوني تعديل سن التقاعد لأساتذة الجامعة اللبنانية وادخال المتعاقدين بالتعليم المهني والتقني الى ملاك الدولة

عقدت لجنة التربية الوطنية و​التعليم العالي​ والثقافة، جلسة لها برئاسة النائب حسن مراد، وحضور مقرر اللجنة النائب ادغار طرابلسي والنواب: أديب عبد المسيح، وضاح الصادق ومارك ضو، كما حضر الجلسة رئيس الجامعة اللبنانية البروفسور بسام بدران وممثل وزيرة التربية الدكتور عدنان الامين، وذلك لدرس اقتراحات القوانين المدرجة على جدول الاعمال.

وأحالت اللجنة اقتراحيّ القانونين الراميين الى تعديل سن التقاعد لأساتذة الجامعة اللبنانية وادخال المتعاقدين في التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان الى ملاك الدولة عبر مباراة محصورة من خلال مجلس الخدمة المدنية، على لجان فرعية، كما ارجأت درس اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 14 من القانون رقم 715 تاريخ 3/2/2006 باضافة فقرة ثالثة الى فقرتيها الاثنين، لاعادة الصياغة، وستكمل دراسة الاقتراحات المتبقية من جدول الاعمال الى جلسات لاحقة.