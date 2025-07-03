الرئيس عون بحث مع السفير الجزائري تحضيرات زيارته إلى الجزائر واستقبل متري ووفد حزب "الهنشاك"

عرض رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​، مع نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري نتائج مؤتمر قمة تمويل التنمية الذي عقد في اشبيلية (اسبانيا) الأسبوع الماضي والمداولات التي جرت فيه والقرارات والتوصيات التي صدرت عنه.

وأوضح متري الذي مثل الرئيس عون في هذه القمة ابرز المواضيع التي تناولها المؤتمر واللقاءات التي عقدها على هامش الاجتماعات مع عدد من رؤوساء الوفود العربية والدولية المشاركة، وقال إن "المؤتمر ركز على معالجة ازمة المديونية وسياسات الدول المانحة كي تكون اكثر انسجاما مع اهداف التنمية المستدامة، إضافة الى تعزيز اشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في تمويل التنمية".

وتطرق البحث خلال القمة الى مسألة إعادة النظر في المؤسسات المالية الدولية كي تكون اكثر تمثيلاً للدول كافة.

واستقبل الرئيس عون سفير ​الجزائر​ في ​لبنان​ كمال بوشامة، وعرض معه العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة.

كما تطرق البحث الى التحضيرات الجارية للزيارة الرسمية التي يعتزم الرئيس عون القيام بها الى الجزائر خلال الشهر الحالي، تلبية لدعوة من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

واكد الرئيس عون على متانة العلاقات اللبنانية الجزائرية والحرص على تطويرها، مقدرا وقوف الجزائر الى جانب لبنان في المحافل الإقليمية والدولية، ولاسيما في مجلس الامن الدولي.

واستقبل الرئيس عون وفدا من حزب الهانشاك الاشتراكي الديمقراطي برئاسة رئيس اللجنة التنفيذية للحزب فانيك داكسيان، وعرض معه الأوضاع السياسية الراهنة.

وقال داكسيان إن "الوفد هنأ الرئيس عون بانتخابه رئيسا للجمهورية في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ لبنان".

وأضاف: "اكدنا للرئيس دعمنا الكامل لجهوده في انقاذ لبنان واهمية العمل على خطة شاملة تعيد الثقة بالدولة وتعالج الازمات الاقتصادية والاجتماعية. كما شددنا على ضرورة الحفاظ على سيادة لبنان ودعم الجيش والقوى الأمنية وتعزيز الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات، ووجدنا لدى فخامته حرصا كبيرا على مصلحة الوطن، ونحن بدورنا نؤكد التزامنا العمل مع كل الأطراف من اجل لبنان قوي عادل وديمقراطي".