أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن "إقامة مضيف عاشورائي للكتيبة الإرلندية التابعة لليونيفل في بلدة حداثا".
وفي 28 حزيران، أقامت الوحدة الكورية العاملة ضمن قوات "اليونيفيل" مضيفًا عاشورائيًا في مدينتي صور ومعركة، وذلك ضمن نطاق عملها في جنوب لبنان.
ويأتي ذلك بعد سلسلة اشكالات بين أهالي بلدات جنوبية وعناصر من اليونيفيل على خلفية تحركاتهم في بعض القرى، في حين يترقّب لبنان مصير التجديد لعمل قوات اليونيفيل في جنوب لبنان مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية.
كانت هذه تفاصيل خبر الكتيبة الإرلندية التابعة لليونيفل أقامت مضيفًا عاشورائيًا في بلدة حداثا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.