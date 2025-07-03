وزير خارجية فرنسا: نطالب بالإفراج الفوري عن فرنسيين احتجزا في إيران بتهمة التجسس لصالح الموساد

أشار وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، إلى "أننا نطالب بالإفراج الفوري عن فرنسيَين احتجزا في إيران بتهمة التجسس لصالح الموساد".
وأعلن أن قرار بلاده بشأن إعادة فرض محتملة للعقوبات الدولية على إيران بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي سيكون مرتبطا بإطلاق سراح المواطنَين الفرنسيين المتهمين بالتجسس والمحتجزين منذ ثلاث سنوات في طهران.
وفي حديث لقناة "بي أف أم"، شدد بارو على أنّ "النظام العسكري لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة يجب أن ينتهي".
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