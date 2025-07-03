مصير رئيس الوزراء البريطاني على صفيح ساخن!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تحدثت مصادر برلمانية في حزب العمال البريطاني الحاكم عن أن السير كير ستارمر قد يُعزل من منصبه كرئيس للوزراء خلال أشهر.

وأشار نائبان بارزان من حزب العمال إلى أن رئيس الوزراء قد يُضطر إلى التنحي خلال أشهر إذا استمر أداء الحكومة الضعيف.

وصرح عضو في الحكومة ونائب بارز في البرلمان أن السير كير ستارمر قد يُعزل ما لم يحقق حزب العمال أداءً قويًا في انتخابات مايو.

وقال نائب رئيس التحرير السياسي في سكاي نيوز، سام كوتس، إن مصادره وهما - عضو في الحكومة وسياسي بارز - "أبلغت السير كير ستارمر".

وحذر كلاهما من أنه إذا لم يحقق حزب العمال أداءً جيدًا في انتخابات مايو المقبل في ويلز واسكتلندا ولندن، فقد يُمثل ذلك نهاية فترة وجوده في داونينغ ستريت.

تعاسة ويأس

وأضاف كوتس: "إن مستوى التعاسة واليأس في أجزاء من حزب العمال مُلفت للنظر لدرجة أنني الآن، في الذكرى السنوية الأولى، أسمع من وزراء في الحكومة أن ستارمر قد يُضطر إلى التنحي خلال أشهر".

وتشهد حركة "إصلاح المملكة المتحدة" تقدمًا ملحوظًا في استطلاعات الرأي في ويلز، بينما يواجه حزب العمال تهديدًا من أحزاب يسارية مثل حزب الخضر في لندن.

وزيرة الخزانة

يأتي هذا في الوقت الذي أوضح فيه رئيس الوزراء أن راشيل ريفز تحظى "بدعمه الكامل" كوزيرة للخزانة، وأنها لا تزال جزءًا لا يتجزأ من مشروعه.

وكان بدا على الوزيرة الانزعاج بشكل واضح خلال جلسة أسئلة رئيس الوزراء، حيث ادعى متحدث باسمها أنها تأثرت بـ"مسألة شخصية".

تمرد النواب

في اليوم السابق، تم إقرار مشروع قانون الرعاية الاجتماعية المثير للجدل الذي اقترحه السير كير، على الرغم من تمرد كبير من نواب حزب العمال، حيث أدت التراجعات الكبيرة في موقفه إلى ظهور فجوة مالية جديدة بقيمة 5 مليارات جنيه إسترليني في مالية البلاد.

وقال داوننغ ستريت: "إن وزيرة الخزانة لن تذهب إلى أي مكان على الإطلاق".

وأدت دموع السيدة ريفز إلى انهيار حاد في الأسواق، مع انخفاض حاد في قيمة الجنيه الإسترليني والسندات الحكومية طويلة الأجل. في وقت لاحق من اليوم، صرّح السير كير بأن السيدة ريفز ستبقى مستشارة "لفترة طويلة جدًا".

ظهور باكٍ للوزيرة

وقال رئيس الوزراء إنه "من الخطأ تمامًا" التلميح إلى أن ظهورها الباكية في مجلس العموم مرتبط بتراجع الرعاية الاجتماعية.

وقال في حديثه مع بودكاست "التفكير السياسي" مع نيك روبنسون على قناة بي بي سي: "لا علاقة للأمر بالسياسة، ولا علاقة له بما حدث هذا الأسبوع. لقد كان أمرًا شخصيًا بالنسبة لها".

وأضاف: "لن أتدخل في خصوصيتها بالحديث معكم عن ذلك. إنها مسألة شخصية".

وعندما سُئل عما إذا كانت ستبقى في منصبها، قال ستارمر: "ستكون وزيرة خزانة بحلول وقت بث هذا، وستبقى وزيرة لفترة طويلة جدًا، لأن هذا المشروع الذي نعمل عليه لتغيير حزب العمال، والفوز في الانتخابات، وتغيير البلاد، هو مشروع نعمل عليه أنا والمستشار معًا".

وقال إن السيدة ريفز قامت "بعمل رائع"، وأضاف: "أنا وهي نعمل معًا، ونفكر معًا. في الماضي، كانت هناك أمثلة - لن أذكرها تحديدًا - لرؤساء وزراء ومستشارين لم يكونوا على وفاق. نحن على وفاق".