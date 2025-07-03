شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء تمهيدي لبحث آفاق التعاون بين العربية لحقوق الإنسان ووزارة حقوق الإنسان المغربية والان مع تفاصيل الخبر

على هامش مشاركة المنظمة في فعاليات الدورة ٥٩ لمجلس حقوق الإنسان الأممي، استقبل محمد الحبيب بلكوش المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان بالمملكة المغربية علاء شلبي رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان صباح اليوم، بحضور محمد راضي المدير التنفيذي للمنظمة، حيث جرى التباحث حول آفاق التعاون المستقبلي.



المنظمة العربية لحقوق الإنسان

جرى اللقاء بمقر إقامة الوزير بلكوش بالعاصمة السويسرية جنيف، حيث يعقد سلسلة من الاجتماعات الرسمية مع أطراف المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، ويشارك في عدد من الفعاليات الفكرية الدولية.

وجدد رئيس المنظمة تهنئة الأعضاء بمجلس أمناء المنظمة لزميلهم السابق الوزير بلكوش، والإعراب عن أطيب تمنياته بالنجاح والتوفيق في مهمته الجديدة، وما يرافقها من آمال لتعزيز جسور التشاور والتعاون بين الهياكل الحكومية والمجتمع المدني.

تناول اللقاء أيضا رؤية الوزير بلكوش لضمان استدامة نجاحات التجربة المغربية عبر مزيد من التقدمات، وأهمية تدوين الخبرة المغربية والدروس المستخلصة للاستفادة منها على الصعيدين العربي والأفريقي.

وتناول اللقاء أيضا استكشاف فرص التعاون والتنسيق والتفاعل المستقبلي في قضايا الاهتمام المشترك، والاتفاق على ترتيب لقاء مستقبلي لتعميق وبرمجة الخطوات.