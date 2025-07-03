شكرا لقرائتكم خبر عن الجبهة الوطنية ينضم للقائمة الوطنية بانتخابات الشيوخ: منذ تأسيسنا نسعى للتوافق والان مع تفاصيل الخبر

أعلن حزب الجبهة الوطنية برئاسة د.عاصم الجزار انضمامه للقائمة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ، كتحالف انتخابي في هذه المرحلة الحرجة من عمر مصر، والتي تحتاج إلى التكاتف والتوافق أكثر من التناحر والانشقاق.

وأكد الحزب أن هذه الخطوة تتوافق مع أهدافه ومبادراته التي أعلنها في اليوم الأول لانطلاقه، بل إن إطلاق اسم "الجبهة الوطنية" على الحزب كان يهدف لتأكيد مفهوم الجبهة في إدارة الحزب بمعنى التوافق مع الأحزاب الأخرى كلما أمكن، سواء في الانتخابات أو القضايا العامة.

وأشار الحزب إلى أن رهانه منذ تأسيسه على الكيف وليس العدد، خاصة أنه يضم بين مؤسسيه وأعضائه كفاءات قادرة على تحقيق الإصلاح بأفكارهم وقدرتهم على الإقناع والتأثير، وبالتالي فإن الحزب وافق على عدد المقاعد التي حصل عليها في إنتخابات مجلس الشيوخ، كونها التجربة الانتخابية الأولى لهذا الحزب الوليد.