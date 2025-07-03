شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن محسب: مشاركة الوفد فى القائمة الوطنية تدعم التوافق الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن مشاركة الحزب في القائمة الوطنية التي ستخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة تأتي في إطار الحرص على دعم التوافق الوطني، وتعزيز مسار الاستقرار السياسي، وترسيخ مبدأ الشراكة الحقيقية بين القوى الوطنية.

وقال محسب في تصريح لـ ”الخليج 365”، إن حزب الوفد بما يحمله من تاريخ طويل وجذور راسخة في العمل الوطني، يرى أن المرحلة الراهنة تتطلب تغليب المصلحة العامة، والعمل المشترك من أجل بناء مؤسسات قوية قادرة على التعبير عن تطلعات الشعب المصري، مشيرا إلى أن الانضمام إلى القائمة الوطنية يعكس إيمان الحزب بضرورة التكاتف بين الأحزاب والقوى السياسية المؤمنة بالدولة الوطنية ومؤسساتها، في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

وشدد النائب الوفدي، على أن المشاركة في القائمة خطوة استراتيجية تسهم في إثراء التجربة الديمقراطية، وتفتح الباب أمام تمثيل متوازن داخل مجلس الشيوخ يضمن التنوع ويدعم العمل التشريعي الرصين.

وأكد النائب أيمن محسب، على أن الوفد سيظل صوتًا حرًا يعبر عن ضمير الأمة، سواء من خلال مشاركته الفردية أو في إطار التكتلات الوطنية، مشددًا على أن استحقاقات المرحلة المقبلة تتطلب رؤية موحدة وإرادة سياسية جادة، وهي المبادئ التي تلتف حولها القائمة الوطنية.