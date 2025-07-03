اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط -الخطوط الجوية اللبنانية في بيان انه "نظراً للاضرابات الحاصلة في مطارات فرنسا، سيتم الغاء رحلة بعد الظهر من والى باريس رقم ME229/ME230 يوم 4 تموز 2025 على أن يتم استبدالها برحلة اضافية تحمل الرقم ME209/ME210 سيتم تسييرها فجر السبت 5 تموز 2025 وفق الجدول التالي:
توقيت الاقلاع في 5 تموز الى من رقم الرحلة
02:30 باريس بيروت ME 209
07:10 بيروت باريس ME 210
الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة.
واكدت انه "سيتم اعادة حجز جميع الركاب المتأثرين بالغاء رحلة ME229/ME230 على الرحلة الاضافية المذكورة اعلاه. ويمكن لركاب هذه الرحلة ان يقوموا بتعديل حجوزاتهم على الرحلات النظامية الأخرى دون اي كلفة اضافية شرط توافر مقاعد شاغرة".
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الشرق الاوسط: الغاء رحلة من والى باريس غدا بسبب الاضرابات الحاصلة في مطارات فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.