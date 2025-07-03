"تاس": مقتل نائب قائد الأسطول الروسي في قصف صاروخي استهدف مقاطعة كورسك

أفادت وكالة "تاس" الروسية، عن "مقتل نائب قائد ​الأسطول الروسي​ ميخايل غودكوف في قصف صاروخي لمركز قيادة عمليات مشاة البحرية الروسية في مقاطعة كورسك". ويأتي ذلك مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا في ظل توقف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار بين الجانبين.

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