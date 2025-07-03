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حزب الجبهة الوطنية: ندفع بـ10 مقاعد فردى بالمحافظات وانضمامنا للقائمة الوطنية للتنسيق مع باقى القوى السياسية

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حزب الجبهة الوطنية: ندفع بـ10 مقاعد فردى بالمحافظات وانضمامنا للقائمة الوطنية للتنسيق مع باقى القوى السياسية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت إسراء بدر

الخميس، 03 يوليو 2025 01:00 م

أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب وأمين لجنة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن الحزب دفع بحوالى 10 مقاعد فردي فى 10 محافظات بالانتخابات المقبلة وهو بداية قوية لحزب الجبهة الوطنية.

وأضاف "وهدان" خلال تصريح لـ  ”الخليج 365”، أن انضمام حزب الجبهة الوطنية للقائمة الوطنية سيكون له أثر كبير فى التنسيق بين الحزب وباقى القوى السياسية وهو الهدف من تواجدنا فى القائمة، مشيرا إلى أن حزب الجبهة ترتيبه الثالث في القائمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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