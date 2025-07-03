الأمم المتحدة تدعو المجتمع الدولي إلى زيادة حجم الاستثمارات في سوريا

ابوظبي - سيف اليزيد - دعا وفد أممي رفيع، عقب زيارة ميدانية أجراها إلى عدد من المناطق السورية، المجتمع الدولي إلى زيادة حجم الاستثمارات في سوريا لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، خاصة تلك المتعلقة بالأطفال والأسر المتضررة، مشددا على أهمية تعزيز الشراكات للمساهمة في جهود إعادة البناء والتعافي بعد نحو 14 عاما من الأزمة.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة في سوريا، في ختام زيارة الوفد، أن أكثر من 16 مليون شخص يواجهون أوضاعا إنسانية بالغة الصعوبة، بسبب تدهور الخدمات الأساسية ونقص التمويل.وأوضح المكتب، في بيان، أن الوفد الأممي أجرى زيارة استمرت يومين إلى محافظتي حلب وإدلب، التقى خلالها بعدد من المسؤولين المحليين، وممثلين عن المجتمع المدني، إلى جانب نازحين وعائدين، في إطار تقييم الأوضاع الإنسانية واستكشاف سبل تعزيز الدعم الدولي.وجدد الوفد التزام الأمم المتحدة بدعم الشعب السوري والسلطات المحلية في هذه المرحلة الحرجة، مؤكدا أن الاحتياجات لا تزال كبيرة وتتطلب استجابة عاجلة ومستدامة.