قوى الأمن عمّمت صورة مفقودة غادرت منزل ذويها في بعلبك ـ محلة البساتين ولم تَعُد

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقودة مريم رمضان رمضان (مواليد عام 2007، لبنانية) التي غادرت منزل ذويها الكائن في بلدة ​بعلبك​ ـ محلة البساتين إلى جهة مجهولة بتاريخ 02-07-2025، ولم تَعُد لغاية تاريخه.

وطلبت المديرية، من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومة عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 370800-08، للإدلاء بما لديهم من معلومات.