قاسم هاشم: نطالب الحكومة بالتحرك سريعا لمواجهة اي تحرك خارجي وتأكيدها وتمسكها بلبنانية مزارع شبعا

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​، الى أنه "تصاعدت وتيرة الكلام في الايام الاخيرة عن ترتيب ما لهوية ​مزارع شبعا​ وتلال كفرشوبا لتصبح سورية وفق الارادة والاملاءات الاميركية والغربية خدمة لمصلحة العدو الاسرائيلي بعيدا عن الهوية اللبنانية لهذه المزارع والتي لا تحتاج الى ادلة ووثائق منذ الانتداب العثماني الى الفرنسي الى زمننا".

ولفت هاشم، الى أنه "امام ما يتم الاعداد له وبما نمثل من اصحاب املاك وحقوق وموقع وارادة وطنية فإننا ازاء الصمت الذي تلوذ به الحكومة اللبنانية وانطلاقا من المادة الثانية من الدستور اللبناني نطالبها بالتحرك سريعا لمواجهة اي تحرك خارجي بهذا الاتجاه وتأكيدها وتمسكها بلبنانية هذه المزارع ورفضها لاي محاولة لالحاق مزارع شبعا وتلال كفرشوبا باي جهة كانت".

وقال "لاصحاب النظريات اللا وطنية ونصائحهم بأنه لا يجوز ان نبقي ربط نزاع بهكذا امر ونتخلف عن ركب التفاهمات التي ذهبت اليها المنطقة لمساحة ليست بهذه الاهمية لهؤلاء نقول ان قضية احتلال الارض لا تقاس بالامتار والكيلومترات لانها مسألة كرامة وسيادة وطنية".