أمين شري: لا أحد بإمكانه مصادرة المغتربين والحديث باسمهم في مجلس النواب

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب أمين شري، في حديث لإذاعة "النور"، إلى أنّ "المغتربين على اختلاف آرائهم، لا أحد بإمكانه مصادرتهم والحديث باسمهم في مجلس النواب، بل هم الذين يتححدّثون باسم أنفسهم وهم من يحرصون على مصالحهم في بلاد الاغتراب"، وذلك تعقيبًا على الخلاف بشأن آلية تصويت المغتربين في قانون الانتخابات.
ولفت شري إلى أنّ "الباب مفتوح للتواصل مع رئيس الحكومة نواف سلام، وهو يعبّر عن أن كتلة الوفاء للمقاومة متعاونة في موضوع القوانين الإصلاحية".
ورأى أنّ "الشرق الأوسط الجديد الذي تسعى إليه أميركا لحماية كيان الاحتلال الصهيوني لا يعني احتلال الجغرافيا، إنما يعني إملاءات سياسية وعسكرية واقتصادية".
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