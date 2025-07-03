حاملة الطائرات الصينية شاندونغ وصلت إلى هونغ كونغ

وصلت حاملة الطائرات الصينية "شاندونغ" البالغ طولها 305 أمتار إلى هونغ كونغ بعيد مشاركتها في مناورات قتالية في غرب المحيط الهادئ.
وأعلنت السلطات الصينية أنّ "شاندونع ستبقى مع المجموعة البحرية الضاربة التابعة لها في هونغ كونغ لمدة خمسة أيام"، مشيرة إلى أنّ "زيارات وأنشطة تبادل ثقافي" ستحصل للمناسبة.
واحتفلت هونغ كونغ بالذكرى الـ28 لعودتها إلى الصين الثلاثاء، وهو يوم عطلة رسمية.
ودخلت "شاندونغ" الخدمة في 2019، وهي أول حاملة طائرات تُبنى في الصين.
وتمتلك بكين حاملتي طائرات عاملتين هما "لياونينغ" التي اشترتها من أوكرانيا في 2000، و"شاندونغ".
وهناك حاملة طائرات ثالثة تدعى "فوجيان" أنجز بناؤها لكنها ما زالت قيد الاختبار.
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