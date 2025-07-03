بري وقع القوانين العشرة التي اقرها المجلس النيابي وأحالها الى مجلس الوزراء

وقع رئيس مجلس النواب نبيه بري ال​قوانين​ العشرة التي أقرها المجلس النيابي في جلسته التشريعية التي عقدت على مدى يومي الاثنين والثلاثاء الواقعين في 30 حزيران و1 تموز 2025 واحالها الى مجلس الوزراء .

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