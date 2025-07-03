شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الوفد": عدد المقاعد المقررة لأحزاب "القائمة الوطنية" تُحدد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، أن حزب الوفد سيشارك اليوم في اجتماع الأحزاب المشاركة في القائمة الوطنية مساء اليوم الخميس، للتشاور بشأن كافة التفاصيل المتعلقة بتشكيل القائمة وعدد المقاعد التي سيحصل عليها كل حزب، مشيرا إلى أنه سيطلع أعضاء الهيئة العليا على نتائج الاجتماع بعد الوقوف على كافة التفاصيل.

وقال "يمامة" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن حزب الوفد حريص على تعزيز المشاركة مع الأحزاب والقوى السياسية من أجل زيادة فاعلية الحياة السياسية، فضلا عن تمكين مشاركة الشباب والمرأة في هذه الانتخابات النيابية، منوها عن أن الحزب سيخوض انتخابات مجلس الشيوخ على المقاعد الفردية في عدد من المحافظات من بينها الغربية والدقهلية والقليوبية.

وتجدر الإشارة إلى تعقد أحزاب "القائمة الوطنية من أجل مصر" اجتماعًا مهمًا، اليوم الأربعاء بمقر حزب مستقبل وطن، للتشاور وتنسيق المواقف استعدادًا لخوض انتخابات مجلس الشيوخ المقررة خلال الشهر المقبل، في إطار سعيها لتقديم قائمة موحدة تعبر عن مختلف التيارات السياسية وتضمن تمثيلًا متوازنًا في الغرفة الثانية للبرلمان.