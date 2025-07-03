شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجبهة الوطنية: الاتصالات جارية لانضمام قوى سياسية أخرى للقائمة الوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب سليمان وهدان، أمين لجنة الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن عدد الأحزاب المنضمة للقائمة الوطنية أجل مصر هم 13 حزب وتجمع سياسي بشكل مبدئي، لافتا إلى أنه لازالت هناك اتصالات جارية ومن المتوقع انضمام قوى سياسية آخرى خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365 "سنكون أمام أكبر تحالف انتخابى يمثل الأحزاب داخل البرلمان القادم، موضحا أن الاجتماع المقرر انعقاده مساء اليوم الخميس يتوقع أن يكون جلسة الحسم النهائي لتفاصيل القائمة الوطنية والمقاعد الخاصة بكل حزب مشارك.

ولفت "وهدان" إلى أن الأحزاب الرئيسية بالقائمة الوطنية على التوالي هم : حزب مستقبل وطن، حزب حماة الوطن، وحزب الجبهة الوطنية، كما سيتم حسم شعار القائمة الوطنية اليوم وغيرها من باقي التفاصيل المتعلقة بالقائمة.

وأكد "وهدان" أن حزب الجبهة الوطنية يسعى للانضمام لهذا التحالف الانتخابي لرفع كفاءة الحياة الحزبية والسياسية والبرلمانية في مصر، منوها بأن هناك توافق بين الأحزاب السياسية وبعضها، والتشاور موجود بشكل محترم وعالي بين مختلف القوى السياسية المشاركة.