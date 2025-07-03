ضربت هزّة أرضية بقوة 5.5 ريختر قبالة سواحل محافظة كاغوشيما.
وفي وقت سابق، صادقت الحكومة اليابانية رسميا على الخطة الأساسية للإجراءات اللازمة لمواجهة زلزال هائل متوقع في منطقة حوض نانكاي قبالة ساحل البلاد على المحيط الهادئ.
وجاءت هذه المصادقة في اجتماع مجلس إدارة الكوارث المركزي الذي عقد يوم الثلاثاء في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني.
وأظهرت تقديرات جديدة للأضرار صدرت في آذار من هذا العام إلى أن زلزال نانكاي الهائل قد يؤدي في أسوأ السيناريوهات إلى مقتل 298 ألف شخص وتدمير 2.35 مليون مبنى.
وتدعو الخطة الأساسية الجديدة إلى خفض الوفيات بنحو 80%، وخفض الأضرار الهيكلية بنحو 50% على مدى العقد المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر هزّة أرضية بقوة 5.5 ريختر قبالة سواحل محافظة كاغوشيما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.