ضربت هزّة أرضية بقوة 5.5 ريختر قبالة سواحل محافظة كاغوشيما.

وفي وقت سابق، صادقت الحكومة ​اليابان​ية رسميا على الخطة الأساسية للإجراءات اللازمة لمواجهة ​زلزال​ هائل متوقع في منطقة حوض نانكاي قبالة ساحل البلاد على المحيط الهادئ.

وجاءت هذه المصادقة في اجتماع مجلس إدارة الكوارث المركزي الذي عقد يوم الثلاثاء في المقر الرسمي لرئيس الوزراء الياباني.

وأظهرت تقديرات جديدة للأضرار صدرت في آذار من هذا العام إلى أن زلزال نانكاي الهائل قد يؤدي في أسوأ السيناريوهات إلى مقتل 298 ألف شخص وتدمير 2.35 مليون مبنى.

وتدعو الخطة الأساسية الجديدة إلى خفض الوفيات بنحو 80%، وخفض الأضرار الهيكلية بنحو 50% على مدى العقد المقبل.