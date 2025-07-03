أعلنت مستشفيات قطاع ​غزة​، عن سقوط 63 قتيلًا بنيران ​الجيش الإسرائيلي​ منذ فجر اليوم الخميس، بينهم 28 من منتظري المساعدات، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة" القطرية.

وقالت مصادر فلسطينية بحسب القناة إنّ ​الجيش الإسرائيلي​ نفذ عمليات نسف لمبانٍ سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، مصيفة أن غارات جوية من طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت المناطق الشرقية لحيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

وكان 112 شخصا قتلوا أمس الأربعاء في غارات للجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع، بينهم 40 في مدينة غزة، و24 من منتظري المساعدات، بحسب ما وثقته مستشفيات غزة.