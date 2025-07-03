أسعار الذهب تراجعت قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية

تراجعت ​أسعار الذهب​ بعد مكاسب دامت ثلاثة أيام، وذلك قبيل صدور بيانات الوظائف الأميركية الحاسمة في وقت لاحق من يوم الخميس، والتي قد تُحدد ملامح مسار التيسير النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وجرى تداول الذهب قرب مستوى 3,345 دولارًا للأونصة، بعد أن كان قد ارتفع بأكثر من 2% في وقت سابق من هذا الأسبوع، إذ تحوّل تركيز الأسواق نحو تقرير الوظائف المتوقع أن يُظهر إضافة 106 آلاف وظيفة للاقتصاد الأميركي في حزيران، وهو ما سيكون الأدنى منذ أربعة أشهر.

وأظهرت بيانات منفصلة من "إيه دي بي ريسيرش" يوم الأربعاء أن التوظيف في الشركات الأميركية تراجع للمرة الأولى منذ أكثر من عامين، ما دفع المتداولين إلى زيادة رهاناتهم على تنفيذ خفضين على الأقل في أسعار الفائدة قبل عام 2026.

وقد يؤدي تدهور ملحوظ في سوق العمل إلى دفع المسؤولين لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من هذا الشهر، رغم تأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي ​جيروم باول​ على مرونة سوق العمل، واعتماده نهج "الترقب" لتقييم تأثير الرسوم الجمركية على التضخم. وغالباً ما يستفيد الذهب من انخفاض تكاليف الاقتراض، نظراً لأنه لا يدرّ فائدة.

وارتفع الذهب بأكثر من 25% منذ بداية العام، ويتداول حالياً دون أعلى مستوى سجّله في أبريل بنحو 150 دولارًا.

وقد عزّزت الطلبات على الملاذات الآمنة من صعود المعدن النفيس، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية. كما حظي الذهب بدعم من مشتريات البنوك المركزية القوية، إضافة إلى تدفقات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب.