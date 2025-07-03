"النشرة": تحليق للطيران الإسرائيلي فوق حاصبيا ومزارع شبعا وصولا الى مرتفعات جبل الشيخ واقليم التفاح

أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا، بأنه "تحلق في هذه الاثناء ​طائرة استطلاع​ تجسسية إسرائيلية نوع ام كا فوق منطقة حاصبيا العرقوب ومزارع شبعا وصولا حتى تلة الرادار الاسرائلي المشرف على بلدة شبعا ومرتفعات جبل الشيخ المشرف على بلدة راشيا الوادي والبقاعين الشرقي والغربي واقليم التفاح وخاصة فوق مرتفعات جبل الشيخ المشرفة على سهل البقاع والأراضي السورية في الجهة المقابلة".

وذكر أنه "يتزامن ذلك مع تحليق مماثل فوق مرتفعات الجولان السوري المحتل وخاصة فوق المواقع السورية التي تمركز بها قوات اسرائيلية".