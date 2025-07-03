رئيس بعثة العراق في لبنان زار الرئيس عون: القيادة العراقية ترغب في تعزيز العلاقات بين البلدين

أكّد رئيس بعثة ​العراق​ في لبنان محمد رضا الحسيني، خلال زيارته رئيس الجمهورية ​جوزاف عون​ في قصر بعبدا، على "رغبة القيادة العراقية في تعزيز العلاقات اللبنانية - العراقية وتطويرها في مختلف المجالات".

وأوضح أنّ هذه الرغبة تأتي ترجمة لما تم بحثه خلال زيارة الرئيس عون الأخيرة إلى بغداد ولقاءاته مع كل من رئيس العراق عبداللطيف رشيد، ورئيس مجلس الوزراء العراقي ​محمد شياع السوداني​.