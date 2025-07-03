الأرصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة

اشارت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، الى ان "طقسا صيفيا معتدلا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام المقبلة مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية ورياح ناشطة شرقي البلاد".
وحذّرت "من خطر تجدد الحرائق في المناطق الشرقية والشمالية بسبب الرياح".
ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان، غدا الجمعة قليل الغيوم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة، ويحتمل تكوّن الضباب على الجبال الموسّطة الارتفاع".
وذكرت أن "طقس السبت قليل الغيوم مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة".
واضافت ان "طقس الأحد قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والجبلية، دون تعديل يذكر على الساحل".
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