"اوجيرو": عطل طرأ في سنترال عنجر ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة

افادت "اوجيرو"، عن أن "​عطلا​ طرأ في سنترال عنجر ممّا أدّى إلى توقف خدماتنا في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة"، لافتة الى أن "فرقنا تعمل على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".

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