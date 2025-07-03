"الجديد": اجتماع للجنة الرئاسية المشتركة لإنجاز الرد على ورقة باراك وحزب الله سيبلّغ بري إجابته النهائية اليوم

أفادت معلومات "الجديد"، بأن "​حزب الله​ سيبلّغ إجابته النهائية على التعديلات اللبنانية على ورقة توماس براك اليوم الى نبيه بري"، لافتةً الى أن "اللجنة الرئاسية المشتركة ستلتئم اليوم مجدداً عقب تبلغ الإجابة الرسمية لمناقشتها تمهيداً لإنجاز الرد اللبناني الرسمي".

وكشفت المعلومات، أن "بري استقبل موفداً من الحزب أول من أمس تبلغ منه "نصف جواب" كان عبارة عن مجموعة ملاحظات"، مضيفةً " علي حمدان ممثل بري نقل الملاحظات الى اللجنة الرئاسية وتمت مناقشتها في اجتماع أول من أمس على أن يتبعها جواب رسمي اليوم".