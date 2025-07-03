أفاد مراسل 'النشرة' في زحلة بـ"وقوع ​حادث سير​ في باحة سيدة زحلة والبقاع، حيث فقد سائق شاحنة السيطرة عليها نتيجة عطل في نظام الفرامل، مما أدّى إلى انحرافها واصطدامها بحائط حجري"، لافتًا إلى أن "الحادث أدّى إلى إصابة السائق بجروح مختلفة، نُقل على إثرها إلى المستشفى للمعالجة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إصابة سائق بعد تعطل الفرامل واصطدام شاحنته بحائط في باحة سيدة زحلة والبقاع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.