شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: خطاب 3 يوليو وثيقة إنقاذ وطنية أعادت لمصر هويتها واستقلال قرارها والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، وأمين عام تحالف الأحزاب المصرية، إن خطاب 3 يوليو 2013 الذي ألقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي – عندما كان وزيرًا للدفاع – يمثل لحظة إنقاذ تاريخية، وثّقت استجابة القوات المسلحة المصرية لنبض الشعب، وأنقذت الدولة من براثن جماعة حاولت اختطاف الوطن وتفكيك مؤسساته.

وأكد "مطر" أن الخطاب لم يكن إعلانًا عابرًا لإجراءات سياسية، بل وثيقة وطنية متكاملة، تضمنت رؤية واضحة لإنقاذ مصر من الفوضى، وإعادة بناء الدولة على أسس جديدة من التوافق والشراكة المجتمعية، حيث جاءت بنوده لتعكس حالة استثنائية من الانسجام بين إرادة الشعب ودور الجيش الوطني في حماية الدولة لا الحكم.

وأضاف أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن الجماعة التي حكمت مصر قبل 30 يونيو لم تكن تمتلك أي مشروع وطني، بل عملت على تقسيم المجتمع، واستعدت مؤسسات الدولة، وسعت لاختزال الوطن في التنظيم، ما دفع الشعب المصري العظيم للخروج بالملايين دفاعًا عن هويته ومستقبله، ليأتي خطاب 3 يوليو استجابة لذلك الزخم الشعبي غير المسبوق.

وأشار "مطر" إلى أن ما تحقق بعد ذلك من استقرار أمني، ونجاح في دحر الإرهاب، وانطلاق مشروعات قومية كبرى، ما كان ليتحقق لولا تلك اللحظة الفارقة، التي مثلت نقطة انطلاق للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشددًا على أن مشهد مشاركة الأزهر والكنيسة والقوى الشبابية والمجتمع المدني في إعلان البيان، أكد أن ما جرى كان تعبيرًا عن الإرادة الشعبية الجامعة، وليس إجراء فوقيًّا.

وشدد على أن تحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبًا وكيانًا سياسيًا، يستلهم في مسيرته تلك الروح الوطنية الجامعة، ويؤمن بأن استكمال مسيرة البناء يتطلب الحفاظ على وحدة الصف، ودعم الدولة المصرية، والتمسك بثوابت الوطنية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار من خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة.