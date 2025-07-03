المكتب الإعلامي في دار الفتوى: علاقة دريان وسلام متينة ولا أحد يستطيع تجاوز صلاحيات رئاسة الحكومة

نفى المكتب الإعلامي في دار الفتوى، الكلام المنسوب إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ ​عبد اللطيف دريان​ لزواره في إحدى الصحف المحلية من أن رئيس الحكومة ​نواف سلام​ "يطيح بمكتسبات السنة".

وأكد المكتب الإعلامي أنّ "العلاقة بين مفتي الجمهورية ورئيس الحكومة متينة ولا يشوبها شائبة وعلى تواصل دائم وهناك من يحاول بث أخبار كاذبة لا تمت إلى الحقيقة بصلة لتشويه الدور الذي يقوم به رئيس الحكومة على الصعيد الوطني والإسلامي وبين أبناء بيئته".

وشدد المكتب الإعلامي على أنّ "صلاحيات رئاسة الحكومة لا يستطيع احد أن يتجاوزها أو يضعف موقعها، وسلام يحافظ عليها وهو المعروف بتمسكه باتفاق الطائف وبصلاحياته كرئيس مجلس وزراء لبنان بالتعاون والتنسيق مع رئيسي الجمهورية ​جوزاف عون​ ومجلس النواب ​نبيه بري​ ودار الفتوى الحريصة على كل أبناء الشعب اللبناني، وهي بالمرصاد لكل من يفرك أخبار وتحليلات وأراء من نسيج الخيال ليوهم الناس غير الواقع".