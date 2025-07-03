بن غفير: لا يمكن وقف الحرب بغزة دون تحقيق النصر والقضاء على حماس ويجب احتلال كامل المنطقة وتشجيع الهجرة

اشار وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الى أنني "لن أسمح بتمرير صفقة متهورة وآمل أن ينضم إلي وزير المال بتسلئيل سموتريتش"، لافتا الى ان "إدخال المساعدات كان خطأ كبيرا وإذا أردنا تحقيق النصر في غزة علينا المواصلة بقوة دون إدخال مساعدات".
واعتبر أن "الانشغال بانتخابات الآن أمر ليس مهما بقدر أهمية الحفاظ على حياة جنودنا والقضاء على حماس"، لافتا الى ان "لا يمكن وقف الحرب دون تحقيق النصر والقضاء على حماس ويجب احتلال كامل المنطقة وتشجيع الهجرة".
واضاف، "أدعم فرض سيادتنا على الضفة الغربية لكن ليس على حساب التخلي عن القضاء على حماس".
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