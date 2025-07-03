سبعة أشخاص في عداد المفقودين بعد انفجار في مستودع للألعاب النارية في كاليفورنيا

أعلنت السلطات في ولاية ​كاليفورنيا​ الأميركية، أنّ سبعة أشخاص لا يزالون في عداد المفقودين غداة انفجار وقع في مستودع للألعاب النارية وأسفر عن إصابة شخصين بجروح واندلاع حريق في المنطقة الريفية المجاورة.

ووقع الانفجار إثر اندلاع حريق في المستودع الواقع في إسبارتو، شمالي الولاية.

ووقع الانفجار قبيل أيام من عروض الألعاب النارية التقليدية التي تُقام في سائر أنحاء الولايات المتحدة احتفالا بعيد الاستقلال في الرابع من تمّوز الذي يصادف هذا العام الجمعة المقبل.

وأضافت السلطات الأميركية في الولاية أنّ "هذا النوع من الحوادث نادر جدا، إذ يتعيّن على هذا النوع من المنشآت الامتثال ليس فقط لقواعد كاليفورنيا الصارمة المتعلقة بالألعاب النارية، ولكن أيضا للقواعد الفدرالية لتخزين المتفجرات".

ووفقا للسلطات، فإنّ حياة الجريحين اللذين نقلا إلى المستشفى ليست في خطر.

ولا يزال عناصر الإطفاء عاجزين عن دخول المستودع بسبب وجود ألعاب نارية فيه يمكن أن تنفجر.

ونتيجة للانفجار، أعلنت بلدات عديدة مجاورة أنّها ألغت عروض الألعاب النارية التي كانت مقرّرة يوم الجمعة.