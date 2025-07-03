17 قتيلًا في غزة جرّاء غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم

قُتل 11 شخصًا بينهم نساء وأطفال رضّع في غارة إسرائيلية على مدرسة "مصطفى حافظ" التي تؤوي نازحين غربي مدينة ​غزة​ فجر اليوم، كما سقط 6 قتلى في قصف إسرائيلي على منتظري المساعدات في محيط محور نتساريم جنوبي المدينة، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة" القطرية.

وأظهرت صور خاصة حصلت عليها "الجزيرة" اللحظات الأولى عقب الغارة، واشتعال النيران داخل مدرسة "مصطفى حافظ" وحرق عدد من النازحين مع ممتلكاتهم.

وقالت مصادر فلسطينية بحسب القناة إنّ ​الجيش الإسرائيلي​ نفذ عمليات نسف لمبانٍ سكنية في المناطق الشرقية لمدينة غزة، مصيفة أن غارات جوية من طائرات الجيش الإسرائيلي استهدفت المناطق الشرقية لحيي الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

وكان 112 شخصا قتلوا أمس الأربعاء في غارات للجيش الإسرائيلي على عدة مناطق في القطاع، بينهم 40 في مدينة غزة، و24 من منتظري المساعدات، بحسب ما وثقته مستشفيات غزة.