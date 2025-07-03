أنظمة الدفاع الجوي الروسي أسقطت 69 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن "أنظمة الدفاع الجوي التابعة لها، أسقطت 69 طائرة مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية الليلة الماضية".
واشارت في بيان، الى أن "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي العاملة 69 طائرة أوكرانية من دون طيار".
واوضحت انه "تم تدمير 27 منها فوق مقاطعة بيلغورود، و22 فوق مقاطعة فورونيج، و10 فوق مقاطعة ليبيتسك، بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط ثماني طائرات دون طيار فوق مقاطعة كورسك واثنتين فوق شبه جزيرة القرم".
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